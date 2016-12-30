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ABD'nin kararına Rusya'dan çok sert açıklama

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ABD'nin kararına Rusya'dan çok sert açıklama
Rusya parlamentosunun yapılan açıklamada, ABD’nin bazı Rus diplomatik temsilcilikleri kapatma ve Rus diplomatları sınır dışı edilmesi yönünde aldığı kararın, giden idarenin ‘can çekişmesine’ benzediğini söyledi.

Sputnik'teki habere göre, Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, “Bu gerçekten çok endişe verici bir haber. Tüm bunlar, (ABD Başkanı Barack) Obama ekibinin can çekişmesini andırıyor” dedi.

Obama ve ekibinin, 20 Ocak'ta yönetimi devralacak seçilmiş başkan Donald Trump ile kurulacak ilişkilerin önüne engeller çıkarmaya çalıştığını ifade eden Çepa, “Trump’ın sonra aşmak zorunda kalacağı ek zorluklar yaratıyorlar” diye konuştu.

RUSYA, YAPTIRIMLARI BUGÜN AÇIKLANACAK

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Rusya’ya uygulanacağını duyurduğu yeni yaptırımlarla ilgili resmi cevabın cuma günü verileceğini söyledi.

ABD’nin 35 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi ve New York ile Maryland’deki Rus diplomatik temsilciliklerinin kapatılması gibi adımları içeren yaptırımlarıyla ilgili olarak Facebook hesabından açıklamada bulunan Zaharova, “Karşılık olarak alınacak önlemlerle ilgili yarın resmi açıklama yapılacak” dedi.

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