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ABD'nin NATO baskısına karşıyız!

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ABD'nin NATO baskısına karşıyız!
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Amerikalılar yıllardır savunma harcamalarının artırılması mesajını veriyor. Bizlerin buna itilmesine son derece karşıyım." dedi.

Juncker, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, ABD Savunma Bakanı James Mattis’in NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını artırması yönündeki çağrısına yanıt verdi.

Savunma harcamalarının yüzde 2 oranında gerçekleşmesi durumunda Almanya'nın bütçe fazlası verememiş olacağını anlatan Juncker, "Amerikalılar yıllardır savunma harcamalarının artırılması mesajını veriyor. Bizlerin buna itilmesine son derece karşıyım." diye konuştu.

GÜVENLİK SADECE ASKERİYE DEĞİL

Juncker, güvenliğin sadece savunma harcamalarının artırılmasıyla sağlanamayacağını belirterek, "Amerikalı dostlarımızın güvenlik kavramını sadece askeriye ile sınırlandırmasından hoşlanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupalıların savunma harcamalarını daha iyi ve verimli yapması gerektiğini anlatan Juncker, "Avrupa'nın savunmada, kalkınma yardımında ve insani yardımda toplamda ne yaptığına bakarsanız bu durum ABD'yle karşılaştırıldığında çok daha farklı görünür." değerlendirmesinde bulundu.

REST ÇEKMİŞTİ

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı James Mattis, geçtiğimiz günlerde Brüksel'de katıldığı ilk NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda, ittifak üyelerini savunma harcamalarını artırmaları konusunda uyarmış ve NATO'nun, her üyenin ülke ekonomisinin yüzde 2'sini savunmaya harcamasına ilişkin planını yerine getirmesini istemişti.

Bunun Washington'daki "siyasi gerçeklik" temelinde "adil bir talep" olduğunu vurgulayan Mattis, "Amerikalı vergi mükellefleri, Batı'nın değerlerini savunmak için artık orantısız bir payı üstlenemez. Amerikalılar, sizin çocuklarınızın gelecekteki güvenliğine, sizden daha fazla önem veremez. Askeri anlamda hazır olmaya önem vermemek, kendimize, ittifaka ve şimdi açıkça tehlike altında olan ve bize miras kalan özgürlüklere saygı konusunda eksikliği gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

KİLİT ÜLKELER YÜZDE 2'NİN ALTINDA

 NATO üyelerinden İngiltere, Estonya, Polonya, Yunanistan ve ABD, savunmaya yüzde 2'nin üzerinde harcama yapıyor. Ekonomisi en güçlü ülkelerden G7 üyesi Fransa'nın savunma harcaması 1,78, Almanya'nın yüzde 1,19, İtalya'nın yüzde 1,11, Kanada'nın yüzde 0,99'da kalıyor.

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