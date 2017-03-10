ABD'nin Rakka sevkıyatı ortaya çıktı!

ABD'nin Rakka operasyonu için bölgeye gönderdiği Howitzer topları görüntülendi. ABD, Rakka operasyonunda topçu desteği için ABD deniz kuvvetlerinin Suriye'ye yollanacağını açıklamıştı.

ABD'nin Rakka operasyonu kapsamında Suriye'ye göndereceğini açıkladığı Howitzer topları Suriye'nin Kamışlı bölgesinde görüntülendi.



Pentagon'un ABD Başkanı Donald Trump'a sunduğu IŞİD ile mücadele stratejisinin detyaları henüz netleşmezken, CENTOM ve IŞİD ile mücadele için kurulan Ortak Görev Gücü Komutanı Townsend, terör örgütü PKK/PYD'nin operasyonda yer alacağını açıklamıştı. Operasyon için Trump'ın kararı beklenirken, bölgedeki askeri sevkıyata büyük artış yaşandığı gözlemleniyor. Dün açıklama yapan terör örgütü IŞİD ile mücadele koalisyonu sözcüsü, Rakka operasyonunda topçu desteği için ABD deniz kuvvetlerinin Suriye'ye yollandığını doğrulamıştı.

ABD, Suriye'de Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) elinde bulunan Rakka kentini almak için düzenlenen operasyonu desteklemek için bölgeye yüzlerce deniz piyadesi gönderdiğini açıkladı.



Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin oluşturduğu Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) öncülüğünde kurulan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Rakka'ya yönelik ABD destekli bir operasyon başlatmıştı.



ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Washington Post gazetesine yüzlerce ABD deniz piyadesinin operasyona destek için gönderildiğini ve bu askerlerin IŞİD'i top atışına tutabilecekleri bir ileri karakol kuracağını aktardı