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ABD'nin raporunda FETÖ ve 15 Temmuz

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ABD'nin raporunda FETÖ ve 15 Temmuz
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı “Dini Özgürlükler Raporu”nda FETÖ ve “15 Temmuz Darbe Girişimi” ilk kez yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı 2016 yılı “Dini Özgürlükler Raporu”nu açıkladı. Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından açıklanan raporda FETÖ ve "15 Temmuz Darbe Girişimi” ilk kez yer aldı.

Dini özgürlükler raporunda aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 199 ülke ve dünyadaki bazı bölgelere ilişkin bilgiler yer alıyor. Raporun Türkiye’yle ilgili kısmında ilk kez FETÖ ve “15 Temmuz Darbe Girişimi” yer aldı.

Türkiye’nin Gülen hareketini terör örgütü olarak tanımladığı belirtilirken, darbe girişiminin arkasında yine bu örgütün olduğuna inanıldığı ifade edildi.

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