ABD'nin tehlikeli Kürt oyunu

Binlerce ABD askerinin Suriye’ye gireceği yeni bir plan hazırlayan Pentagon’a Başkan Donald Trump’ın Kürt gruplara silah sağlaması için yetki vereceği konuşuluyor.

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), Donald Trump ile birlikte gelecek yeni yönetime sunulmak üzere binlerce ABD askerinin Suriye’ye gireceği yeni bir plan tasarladığı belirtiliyor. CNN’in haberine göre, yeni yönetime sunulacak planlar, ABD Başkanı Barack Obama’ya sunulanlara göre ABD askerlerinin Suriye’ye daha doğrudan müdahale etmesini içeriyor. Bakanlığın hazırladığı planların, Trump göreve gelir gelmez değerlendirilmeye başlanacağı aktarılırken, İran gibi ABD dış politikasında önemli kimi meseleler için de tasarılar yapıldığı da belirtiliyor. Trump Eylül ayında yaptığı konuşmalarda, ABD’li generallerden 30 gün içinde IŞİD’i yenecek bir plan sunmalarını isteyeceğini söylemişti. Seçeneklerin, Başkan Trump’ın, göreve başlar başlamaz savunma bakanı olarak atadığı “Çılgın Köpek” lakaplı James Mattis tarafından onayına sunulacağı belirtiliyor. Buna ek olarak, ağır silahlı ABD özel operasyon birliklerinin, yerel güçleri desteklemek için ilk kez çatışmaya girmesi de bekleniyor. CNN’e konuşan kaynaklar, yeni planlar çerçevesinde Suriye’ye binlerce ilave ABD askeri gönderileceğini duyurdu. Plana göre askerler Rakka’nın alınması için savaşta görev üstlenecek. ABD’nin başını terörist PKK/PYD’nin çektiği Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) silahlandıracak ve eğitecek birlikler de göndereceği ifade ediliyor.

Silah verecek

ABD’nin kaç asker göndereceğine dair uzlaşı olmadığı, bu sayının savaştaki ortağı Kürtlerin silahlandırılmasına bağlı olduğu aktarılıyor. Trump’ın Pentagon’a Kürtlerin silahlandırılması için yetki vereceği öne sürülürken, Kürtlerin bu silahları Rakka için kullanacağı öne sürülüyor. Bu hamlenin Türkiye’yi kızdıracağı, ancak ABD’nin SDG’yi Rakka etrafındaki bölgeleri alabilecek tek güç olarak gördüğü kaydediliyor