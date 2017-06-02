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ABD'nin YPG'ye gönderdiği silahlar
Suriye'de IŞİD'e karşı yürütülen Rakka operasyonunu PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte yürüten ABD, geçtiğimiz günlerde bölgeye yüklü silah sevkiyatı yapmıştı.
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BİR DE BUNLAR VAR
9 NİSAN 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
'Obezitenin sorumlusu yaşam tarzı'
PKK'ya gönderilen zırhlı araçların belgesi!
-28 derecede tarihi operasyon!
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