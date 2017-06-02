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ABD'nin YPG'ye gönderdiği silahlar

ABD'nin YPG'ye gönderdiği silahlar 1
Suriye'de IŞİD'e karşı yürütülen Rakka operasyonunu PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte yürüten ABD, geçtiğimiz günlerde bölgeye yüklü silah sevkiyatı yapmıştı.
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Yeni Çağ Gazetesi
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