Abdülhamit Gül'den Adil Öksüz açıklaması

Adalet Bakanı Gül, Adil Öksüz'ün Almanya'dan iltica talebinde bulunduğu ve bunun kabul edildiği iddiasıyla ilgili bir bilgi olmadığını belirterek, "Ama biz, 'Haberlerde Almanya'da olduğunu duyduk, bize iade edin' dedik" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bakanlığının bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinin ardından FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı Öksüz'ün Almanya'dan iadesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gül, Öksüz ile ilgili iade, yakalama kararları hepsiyle ilgili talepte bulunulduğunu bildirdi.

Adil Öksüz'ün Almanya'dan iltica talebinde bulunduğu ve bunun kabul edildiği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Gül, "Onunla ilgili bir bilgimiz yok. Ama biz, 'Haberlerde Almanya'da olduğunu duyduk, bize iade edin' dedik. Mahkeme öyle bir karar verdi, biz de onu istedik." diye konuştu.