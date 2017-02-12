Abdülhamit'in kışlası imara açılıyor!

Sultan 2’nci Abdülhamid tarafından kurulan Hamidiye Alayları için pek çok şehirde oluşturulan kışlalardan biri olarak Mersin’de 1904 yılında bir askeri kışla inşa edilmişti.

Birinci Dünya Savaşı devam ederken İngilizler tarafından şehirle birlikte kışla da bombalandı. Cumhuriyet’in ilanından sonra kışla 23. piyade alayına tahsis edildi. İkinci Dünya Savaşı’nda alay Trakya’ya taşınınca emniyet açısından Heybeliada’daki Deniz Okulları buraya getirildi. 1946 yılına kadar da Mersin’de, bu arazide kaldı.

YÖNETMELİĞE UYGUN

Hürriyet Gazetesi'nden Ömer Erbil'in haberine göre yaklaşık 30 yıldır boş duran bu değerli arazinin imara açılması yönünde ciddi bir karar çıktı. Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, 1995 yılında askeri kışlanın bulunduğu parseli ‘‘tarihi sit alanı’’ olarak tescilledi. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında da bu kararın tapuya işlenmesine karar verildi. Bu gelişme üzerine OYAK Genel Müdürlüğü koruma kurullarının bir üst merci olan Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu’na itiraz etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy’un başkanlığını yaptığı 15 üyeden oluşan Yüksek Kurul, oy birliği ile itirazı yerinde bularak Adana Koruma Kurulu’nun tarihi ve doğal sit alanı ilan ettiği kararı iptal etti. Böylece arazinin imara açılmasının önündeki en büyük engel kalkmış oldu.



BELEDİYE PARK İSTİYOR

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz konuyla ilgili “Eski stadın olduğu yer TOKİ’ye devredilmişti. Cumhurbaşkanımızla görüştüm buranın meydan olmasını istediğimizi söyledim. Söz konusu arazi de buranın yanı. Oranın da meydana dahil edilerek park olmasını istiyoruz” dedi.