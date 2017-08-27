Abdülhamit'in torunu: "Dedemin tapulu malları Musul ve Kerkük'ü Lozan'da kaybettik"

Sultan 2. Abdülhamit'in 4'üncü kuşak torunu Orhan Osmanoğlu, "Musul ve Kerkük'ü Lozan'da kaybettik ama oralar benim dedemin tapulu malıdır" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Suada'da hak talep eden II. Abdülhamit'in 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu'nun ardından, Abdülhamit'in 4. kuşak torunu Orhan Osmanoğlu da "Musul ve Kerkük'ün tapusunun Sultan II. Abdülhamit'te olduğunu" savundu.

Osmanoğlu, Konya'da Meram Belediyesi'nin "Abdülhamid Han'ın İzinde Atiyye-i Seniyye" projesinin kapanış programında şöyle konuştu:

"Filistin'den toprak alma 1880'lerde başladı. Sultan, Gazze'ye çok önem verdi. Bunu sadece Filistin'de değil o coğrafyadaki birçok yerde yaptı.

Halep'in kuzeyi ve El-Bab Sultan Abdülhamid'in tapulu malıdır. Bizim elimizde bazı belgeler var o kadar hassas yerleri satın almış ki Sultan, Kudüs'ün etrafının neredeyse tamamını almış. Bu hassasiyet çok önemli. Tabii burada Hicaz hattı da önemli. Yahudiler, Sultan Abdülhamid'in aldığı toprakları alamayacaklarını anladı.

Yavaş yavaş toprak almalara başlamışlardı ama Sultan Abdülhamid tahta gelince bunu tamamen yasakladı. Sultan, bu toprakların önemini yani yüz sene sonrasını görmüş. Musul ve Kerkük'ü Lozan da kaybettik ama tapuları hala Sultan Abdülhamid'in üzerinedir."