Abdülhamit'in torunu: "Dedemin tapulu malları Musul ve Kerkük'ü Lozan'da kaybettik"

Sultan 2. Abdülhamit'in 4'üncü kuşak torunu Orhan Osmanoğlu, "Musul ve Kerkük'ü Lozan'da kaybettik ama oralar benim dedemin tapulu malıdır" diyerek hak iddia etti.