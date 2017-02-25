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“Abdülhamit”te düş kırıklığı

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“Abdülhamit”te düş kırıklığı

Osmanlı dizilerine bir yenisi eklendi. “Muhteşem Yüzyıl” ile başlayan furya, daha sonra TRT’de “Diriliş Ertuğrul” ile ciddi bir ivme kazanmıştı. Bu ilgiden cesaretlenen TRT, bu kez “Payitaht Abdülhamit” ile Osmanlı’nın yakın dönemlerini de ekrana getirme kararı aldı. Cuma akşamları en uygun akşamdı. Yerine daha iyisi konulamadığı için zirvede yer alan “Arka Sokaklar” ve onunla çekişen bir Emrah dizisi “Aşk ve Mavi” den başka elle tutulur bir rakip yoktu. Ama beklenen olmadı. Onca tanıtıma rağmen “Payitaht Abdülhamit”, tüm izleyicide ilk 10’a dahi giremedi. İzlenme oranıysa özel bir kanalda olsa, hemen kaldırılacaklar arasına konulacak gibi, 4’ün altında kaldı. TRT’nin nasıl bir yol izleyeceğini kestiremiyoruz. Dönem dizilerinin yurt dışı satışları genellikle iyi oluyor. Eğer “Abdülhamit” için de böyle bir durum olursa kendini kurtarır. Aksi durumda maliyeti oldukça yüksek olan yapımın geleceği sorgulanır.

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