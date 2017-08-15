"Abdullah Gül, AKP içerisinde yavaş yavaş siyasete hazırlanıyor"

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AKP'nin kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmadı. Eski Yeni Şafak yazarı Ali Bayramoğlu, "İlk defa zannediyorum Abdullah Gül, bu kadar keskin bir işaret veriyor" dedi.

Ali Bayramoğlu, Gül'ün törenlere katılmamasını Medyascope'ta Ruşen Çakır'a değerlendirdi.



​"İlk defa zannediyorum Abdullah Gül, bu kadar keskin bir işaret veriyor. Bu işaret net bir tavır, net bir göstergedir" diyen Bayramoğlu, "2. önemli anlamı ise, ben Abdullah Gül'ün ve Abdullah Gül'ün çevresinin AK Parti'nin bazı kurucu unsurlarının yavaş yavaş AK Parti içerisinde, ya da AK Parti üzerinden bir siyasi hareketliliğe hazırlandığını düşünüyorum. Hatta bir miktarda gözlüyorum diyelim. Bu tabii nasıl yapılacağı çok net olmayan, çok belli olmayan, çeşitli arayış içeren, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ı karşıya doğrudan almamak, aynı zamanda partiyi bölmemek, ama eski fabrika ayarlarını hatırlatmak gibi başlatacak bir siyasi macera diyelim. Ya da siyasi bir niyet diyelim. Bence Abdullah Gül'ün kongreye katılmaması bu niyetin önemli bir işaretidir" ifadelerini kullandı.