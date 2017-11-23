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"Abdullah Gül, pasif bekleyişten aktif bekleyişe geçti"

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"Abdullah Gül, pasif bekleyişten aktif bekleyişe geçti"
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için "Pasif bekleyişten aktif bekleyiş aşamasına geçti" ifadelerini kullandı.

Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Pasif bekleyişteydi Abdullah Gül…

- Renk vermiyordu.

- Tavır koymuyordu.

- Cephe almamaya özen gösteriyordu.

- Asla harekete geçmiyordu.

- Susuyordu.

*

Aynı Abdullah Gül, bir aydır tutum değiştirdi.

Pasif bekleyişten aktif bekleyiş aşamasına geçti.

*

Abdullah Gül, bu aktif bekleyiş sürecinde…

- Konuşmaya başladı.

- Dış politikayla ilgili olarak net ve sert eleştirilerde bulundu.

- Komplo teorilerine ve hamasete karşı sesini yükseltti.

- Yanına gidenlere "Böyle gitmez" demeye başladı.

- Renk vermekten pek çekinmemeye başladı.

*

Bir isyan hareketi falan başlatmış değil Abdullah Gül…

- Yine harekete geçmiş değil.

- Yine beklemede.

- Yine gelişmeleri izliyor.

Ama bu kez…

Daha aktif bir bekleyiş içinde.

*

En azından 'ben ciddi bir seçeneğim' mesajını vermek ister gibi bir hali var."

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