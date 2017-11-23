"Abdullah Gül, pasif bekleyişten aktif bekleyişe geçti"
Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Pasif bekleyişteydi Abdullah Gül…
- Renk vermiyordu.
- Tavır koymuyordu.
- Cephe almamaya özen gösteriyordu.
- Asla harekete geçmiyordu.
- Susuyordu.
*
Aynı Abdullah Gül, bir aydır tutum değiştirdi.
Pasif bekleyişten aktif bekleyiş aşamasına geçti.
*
Abdullah Gül, bu aktif bekleyiş sürecinde…
- Konuşmaya başladı.
- Dış politikayla ilgili olarak net ve sert eleştirilerde bulundu.
- Komplo teorilerine ve hamasete karşı sesini yükseltti.
- Yanına gidenlere "Böyle gitmez" demeye başladı.
- Renk vermekten pek çekinmemeye başladı.
*
Bir isyan hareketi falan başlatmış değil Abdullah Gül…
- Yine harekete geçmiş değil.
- Yine beklemede.
- Yine gelişmeleri izliyor.
Ama bu kez…
Daha aktif bir bekleyiş içinde.
*
En azından 'ben ciddi bir seçeneğim' mesajını vermek ister gibi bir hali var."
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