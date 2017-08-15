Bugünkü YENİÇAĞ »

Abdullah Gül'den AKP'ye kritik uyarılar

»
Abdullah Gül'den AKP'ye kritik uyarılar
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından aranarak davet edilen ancak mazeret bildirerek törene katılmayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, etkinlikler için “Evrensel demokrasi kriterleri” vurgusu yapan bir mesaj gönderdi.

Abdullah Gül, mesajında “AK Parti, kuruluş dönemindeki değer ve politikaları kendine yeniden rehber edinip, evrensel demokrasi kriterleri ile kendi değerlerini mezcederek yoluna devam etmelidir” ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül mesajında şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti Genel Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 16 yıl önce bugün Türkiye’ye yeni umut ve yeni ışık getireceğine inanarak kurduğumuz AK Parti’nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Girdiği ilk seçimden bu yana ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlenen partimiz, köklü siyasi ve ekonomik reformlarla halkımıza unutulmaz büyüklükte hizmetler yapmış ve ülkemizin dünyada itibarını artırmıştır.

Geçen yılki hain darbe teşebbüsünün fedakar halkımız ile püskürtülmesinin üzerinden 1 yıl geçmiştir. AK Parti, kuruluş dönemindeki değer ve politikaları kendine yeniden rehber edinip, evrensel demokrasi kriterleri ile kendi değerlerini mezcederek yoluna devam etmelidir. Partimizin aziz milletimize daha çok hizmetlerde bulunacağına inanıyor, bu vesileyle hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.”

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Abdullah Gül'den AKP'ye kritik uyarılarAbdullah Gül'den AKP'ye kritik uyarılarFETÖ'cü başyaver suçlamaları kabul etmediFETÖ'cü başyaver suçlamaları kabul etmediAkıncı davasında FETÖ'cülerden akılalmaz yalanlarAkıncı davasında FETÖ'cülerden akılalmaz yalanlarMEB’deki torpil skandalı büyüyor!MEB’deki torpil skandalı büyüyor!CHP teşkilatları ayağa kalktı!CHP teşkilatları ayağa kalktı!Yılmaz Büyükerşen Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?Yılmaz Büyükerşen Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?Özdağ: "AKP'den Akşener'e oylar gidecek, dikkatli olmalıyız!"Özdağ: "AKP'den Akşener'e oylar gidecek, dikkatli olmalıyız!""Çok sayıda vatandaştan Meral Akşener'in partisine destek vereceğini bizzat duydum""Çok sayıda vatandaştan Meral Akşener'in partisine destek vereceğini bizzat duydum""Abdullah Gül, AKP içerisinde yavaş yavaş siyasete hazırlanıyor""Abdullah Gül, AKP içerisinde yavaş yavaş siyasete hazırlanıyor"Özel: "Erdoğan, cezaevine ajan mı yolladı?"Özel: "Erdoğan, cezaevine ajan mı yolladı?"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti