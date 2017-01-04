Abdullah Gül'den darbe komisyonuna çarpıcı cevaplar!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Darbe Komisyonu'nun kendisine gönderdiği 27 soruya, dokuz sayfalık metin ile yanıt verdi.

'KESİNLİKLE SAVCILIĞA GİTME' DEDİM



11. Cumhurbaşkanı, "MİT Müsteşarı olayıyla cemaat mensuplarının devlet kurumları içerisinde birlikte hareket ettiğini net olarak gördüm" dedi. Gül, "Şubat 2012 tarihinde MİT Müsteşarı acil notuyla bana gelerek durumu arz etti. O gün kendisine tek sahip çıkan bendim ve kesinlikle savcılığa gitmemesi gereğini tembihledim ve kendisini bu şekilde talimatlandırdım. Ayrıca konunun hassasiyetine binaen süreci yakından takip ettim, devlet kurumlarının arasında gerekli eşgüdümün sağlanması ve konunun usule uygun şekilde çözüme kavuşturulması için ilgililere gerekli talimatları verdim. Bu konuda yapılan tüm açıklamalar ve tekzipler arşivde olmasına rağmen keyfiyetin tekrar gündeme getirilmesinden, bu hususla ilgili kasıtlı bir kanaat oluşturma gayreti içerisine girildiğini üzülerek görüyorum" dedi.



2004 MGK KARARI SORUSUNA 'HATIRLIYORUM' DEDİ

Abdullah Gül, yanıt metninde, "17-25 Aralık sürecinde bunun tamamen organize bir hareket olduğuna dair kanaatim pekişti" ifadelerini kullandı. Gül'ü ilk rahatsız eden şey ise, 2010 yılındaki anayasa referandum süreci. Gül, "Bu yapıyla bağlı olduğu bilinen bazı yayın organlarının aşırı ve saldırgan propogandaları beni ilk rahatsız eden hususların başında geldi" dedi. Gül, "2004 yılında MKG'da genel irtica sunumları içerisinde 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün bizzat bu yapı üzerine dikkat çektiklerini hatırlıyorum" dedi Ancak, kendisine görev süresince FETÖ hakkında bir rapor iletilmediğini de belirtti.



Abdullah Gül "Gerek siyaset öncesi gerek siyaset-devlet hayatımda bu yapıyla veya lideri olan şahısla bir ilişkim olmadı, haklarında ne şahsi tecrübeye ne de kayda değer bir bilgiye sahibim" dedi.