Abdullah Gül'ü ikna etmeye çalışan bakanlar kim?

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Deniz Zeyrek Abdullah Gül’ün, AKP'nin 16. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine neden katılmadığını yazdı. Zeyrek yazısında bazı bakanların Gül'le sürekli görüştüğünü de belirtti.

AKP'nin 16. yıl dönümünü geçen gün etkinliklerle kutlandı.Etkinliğe Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu ve Abdulah Gül'ün katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. Arınç ve Davutoğlu etkinlikteki yerlerini alırken Abdullah Gül sadece bir mesaj göndermekle yetindi.

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Deniz Zeyrek bügünkü köşesinde Gül'ün neden etkinliğe katılmadığını ve bazı bakanların Gül'ü sürekli ziyaret ettiğini yazıp iki konuya dikkat çekti. İşte Zeyrek'in 'Gül 16. yaşgünü törenine neden katılmadı' başlıklı yazısı:

GÜL'ÜN MESAJI NE ANLAMA GELİYOR?

“Fabrika ayarları” demişken, AK Parti’nin 16. Kuruluş Yıldönümü törenlerine katılmayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün gönderdiği mesajı es geçemeyiz. Ne diyordu Gül:



“AK Parti, kuruluş dönemindeki değer ve politikaları kendine yeniden rehber edinip, evrensel demokrasi kriterleri ile kendi değerlerini mezcederek yoluna devam etmelidir. Partimizin aziz milletimize daha çok hizmetlerde bulunacağına inanıyor, bu vesileyle hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum."

MESAJDAKİ DİKKAT ÇEKİCİ İKİ SÖZCÜK

Mesajı, temenni içeren, rutin bir mesaj olmaktan çıkaran iki sözcük var. İlki, geçmişte sahip olunan bir özelliğe (kuruluş değer ve politikalarına) tekrar sahip olma vurgusu yapan “yeniden” sözcüğü. Diğeri de, bu değer ve politikalar ile evrensel demokrasi kriterlerini bir “tercih” değil, “zorunluluk” olarak gösteren “etmelidir” sözcüğü.

DARBE GİRİŞİMİ OLUNCA FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Peki Gül 2016’da 15. Yıl törenlerine gelmişken, 2017’de 16. Yıl törenlerine neden katılmadı? Yakın çevresinin verdiği yanıttan şunu anladım:



Aslında “siyasi faaliyetlere katılmama” kararı çerçevesinde 2016’ya da katılmayacaktı. Ancak bir ay önce 15 Temmuz hain darbe girişimi olunca, “AK Parti’ye bir kez daha darbe yapılmak istendi, yanında durmak boynumuzun borcu” diyerek katılma kararı almış.



Siz de merak etmiş olabilirsiniz. Kurucusu olduğu halde, kuruluş yıldönümü törenlerine bile katılmayan Gül, AK Parti ile bağları tamamen koparmış mı?

GÜL’Ü ZİYARET EDEN BAKANLAR

Duyduğum kadarıyla hayır. İstanbul’daki Vakıf binasında sık sık AK Partililer tarafından da ziyaret ediliyor. Bildiğim kadarıyla en çok eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ziyaret ediyor kendisini. Mevcut hükümetten bazı bakanlar ve partide genel başkan yardımcılığı görevini üstlenen bazı isimler de var son ziyaretçileri arasında.

GÜL'Ü İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Bu arada dikkatimi çeken bir detayı paylaşayım. Gül’ün son zamanlarda görüştüğü iki bakanın görevi, son kabine güncellemesinde değişti. İkisi de icracı bakandı, ikisi de Başbakan Yardımcılığı’na getirildi.



Görüşmeler baş başa gerçekleştiği için ne konuşulduğunu bilmiyoruz ama iki ihtimal var: Ya Gül’ü Parti’ye koyduğu mesafeyi kaldırması için ikna etmeye çalışıyorlar. Ya da yaşadıkları bazı somut olayları anlatıp “işler iyi gitmiyor” diye Gül’e yakınıyorlar.