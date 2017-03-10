Bugünkü YENİÇAĞ »

Abdüllatif Şener 'hayır'ı anlatmak için meydanlara iniyor

»
Abdüllatif Şener 'hayır'ı anlatmak için meydanlara iniyor
Başkanlık sistemine 'hayır' diyen AKP'nin kurucularından ve eski Bakan Abdüllatif Şener, neden 'hayır' dediğini halka anlatmak için meydanlara iniyor.

AKP’nin kurucu isimlerinden Abdüllatif Şener, 16 Nisan’da referanduma gitmesi planlanan anayasa değişikliği için yola çıkıyor. AKP’nin iktidar olduğu 58 ve 59’uncu dönemlerde bakanlık görevlerini üstlenen Şener, referandumda “Hayır” sonucunun çıkması için çalışacak.

Yeni Anayasa için "Ucube Anayasa" değerlendirmesi yapan Şener, "HAYIRLI programlarım" diyerek paylaştığı ziyaret programında 11 Mart'ta Kayseri, 12 Mart'ta Yozgat, 14-15 Mart'ta Alanya, Antalya, 18-19 Mart'ta Şişli, Kartal ve 21-22 Mart'ta Nevşehir ve Kırşehir'de olacağını duyurdu.

 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Abdüllatif Şener 'hayır'ı anlatmak için meydanlara iniyorAbdüllatif Şener 'hayır'ı anlatmak için meydanlara iniyorSinan Oğan'dan Bozdağ'a: Siz de mi FETÖ'cüsünüz?Sinan Oğan'dan Bozdağ'a: Siz de mi FETÖ'cüsünüz?Meral Akşener Eskişehir'den 'hayır' diyecekMeral Akşener Eskişehir'den 'hayır' diyecekAkşener ve Aydın'dan ihraçlara sert tepki!Akşener ve Aydın'dan ihraçlara sert tepki!Erdoğan: Rusya'dan MS-21 uçağı alacağızErdoğan: Rusya'dan MS-21 uçağı alacağızEnsar Vakfı'ndaki tecavüzü soran kadınlar darp edildiEnsar Vakfı'ndaki tecavüzü soran kadınlar darp edildiÖzdağ'dan şok iddia: Suikastlar başlayabilir!Özdağ'dan şok iddia: Suikastlar başlayabilir!Dev anketten Erdoğan ve Bahçeli'ye kötü haber!Dev anketten Erdoğan ve Bahçeli'ye kötü haber!Yıldırım: "Haydi söyleyin bakalım, zamanımız az kaldı!"Yıldırım: "Haydi söyleyin bakalım, zamanımız az kaldı!"Halaçoğlu'ndan Habertürk'e çok sert tepki!Halaçoğlu'ndan Habertürk'e çok sert tepki!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti