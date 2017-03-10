Abdüllatif Şener 'hayır'ı anlatmak için meydanlara iniyor

Başkanlık sistemine 'hayır' diyen AKP'nin kurucularından ve eski Bakan Abdüllatif Şener, neden 'hayır' dediğini halka anlatmak için meydanlara iniyor.

AKP’nin kurucu isimlerinden Abdüllatif Şener, 16 Nisan’da referanduma gitmesi planlanan anayasa değişikliği için yola çıkıyor. AKP’nin iktidar olduğu 58 ve 59’uncu dönemlerde bakanlık görevlerini üstlenen Şener, referandumda “Hayır” sonucunun çıkması için çalışacak.

Yeni Anayasa için "Ucube Anayasa" değerlendirmesi yapan Şener, "HAYIRLI programlarım" diyerek paylaştığı ziyaret programında 11 Mart'ta Kayseri, 12 Mart'ta Yozgat, 14-15 Mart'ta Alanya, Antalya, 18-19 Mart'ta Şişli, Kartal ve 21-22 Mart'ta Nevşehir ve Kırşehir'de olacağını duyurdu.



