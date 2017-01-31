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Abdüllatif Şener'den Başkanlık sistemi için ağır sözler!

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Abdüllatif Şener'den Başkanlık sistemi için ağır sözler!
Eski Maliye Bakanı ve AKP'nin kurucularından Abdüllatif Şener, sosyal medya hesabından olay yaratacak bir 'Başkanlık sistemi' paylaşımında bulundu.

Yeni Anayasa teklifi için "ucube Anayasa" ifadesini kullanan AKP'nin kurucularından ve eski Maliye Bakanı Abdüllatif Şener, Twitter hesabından Başkanlık sistemini hedef alan bir paylaşımda bulundu. 

Başkanlık sisteminin büyük bir risk oluşturduğunu savunan Şener, "Yezid'in, Deli İbrahim'in yetkilerini kime veriyorsun? Belki adil, belki zalim bir sultana. Zalimin eline bir düşersen, vay haline, vay haline..." ifadelerini kullandı.

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