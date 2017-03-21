ABD'ye kritik talep: Gülen'i geçici olarak tutuklayın

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Adalet Bakanı'yla telefonla görüştü. Bozdağ, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in geçici olarak tutuklanmasını ve Türkiye'ye iadesini istedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü. Bozdağ, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in geçici olarak tutuklanmasını talep etti.

Bozdağ ayrıca Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi talebini de mevkidaşına iletti.