Bugünkü YENİÇAĞ »

ABD'ye kritik talep: Gülen'i geçici olarak tutuklayın

»
ABD'ye kritik talep: Gülen'i geçici olarak tutuklayın
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Adalet Bakanı'yla telefonla görüştü. Bozdağ, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in geçici olarak tutuklanmasını ve Türkiye'ye iadesini istedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü. Bozdağ, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in geçici olarak tutuklanmasını talep etti.

Bozdağ ayrıca Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi talebini de mevkidaşına iletti.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
CHP''den Yıldırım Demirören'e istifa çağrısıCHP''den Yıldırım Demirören'e istifa çağrısıHayırcılara saldırı: 4 yaralı!Hayırcılara saldırı: 4 yaralı!Diyarbakır'da AKP otobüsüne saldırıDiyarbakır'da AKP otobüsüne saldırıABD'ye kritik talep: Gülen'i geçici olarak tutuklayınABD'ye kritik talep: Gülen'i geçici olarak tutuklayınAlmanya Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldıAlmanya Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldıCHP'li Yılmaz: Kerkük'teki rezalete göz yummak ikiyüzlülüktür!CHP'li Yılmaz: Kerkük'teki rezalete göz yummak ikiyüzlülüktür!Akşener: "Nevruz Türk'ün bayramıdır!"Akşener: "Nevruz Türk'ün bayramıdır!"Lisede dehşet saçan gencin paylaşımları şok ettiLisede dehşet saçan gencin paylaşımları şok ettiMHP'li Ali Gücük istifa etti: "Bahçeli partide olduğu sürece..."MHP'li Ali Gücük istifa etti: "Bahçeli partide olduğu sürece..."MHP'yi ziyaret eden Bakan Elvan, önünü bile iliklemediMHP'yi ziyaret eden Bakan Elvan, önünü bile iliklemedi
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti