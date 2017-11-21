ABD'yle yaşanan vize krizinde yeni gelişme

Türkiye ve ABD arasında yaşanan vize krizine çözüm arayışları sürerken, ABD'den Türkiye'ye seyahat edeceklerin durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ilişkilerinde gerilime neden olan vize kriziyle ilgili karşılıklı yumuşatma adımları atılırken, ABD Ankara Büyükelçiliği sitesinden çok önemli bir mesaj yayınlandı.

Buna göre, kriz öncesi ABD vatandaşları kapıdan vize veya e-vize yöntemiyle Türkiye'ye girişte vize alabiliyordu. 90 günü geçmeyen turistik vize için genellikle bu yöntem kullanılırken, artık bu ihtimal tamamen ortadan kalktı.

Yayımlanan mesajda, 'ABD dışındaki tüm Türkiye Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları, sadece ABD'de yaşamayan ABD vatandaşları için kapıda vize uygulamasını sürdürecektir. Bunun dışında kalanlar, randevu almak için Türk Elçilikleri ile doğrudan iletişime geçmelidir.' ifadeleri yer aldı.

20.11.2017 tarihinde yayımlanan mesajda; 'ABD vatandaşları; direkt olarak Türkiye'ye yaptıkları seyahatlerde eğer üçüncü bir ülkede oturma izinleri yoksa (örneğin Almanya,Yunanistan) 'kapıda vize' veya 'havaalanı vizesi' alamayacaktır. Düzenleme, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın da bilgisi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Halihazırda vizesi olan ABD vatandaşları ise bu uygulamadan muaf tutulacaktır' denildi.

İşte o duyuru;