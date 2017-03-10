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Aboubakar, en iyi ilk 11'de!

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Aboubakar, en iyi ilk 11'de!
Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Aboubakar, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçlarında haftanın en iyi 11'inde yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçlarının sona ermesinin ardından haftanın 11’i de belli oldu. UEFA’nın internet sitesinden açıklanan listede Beşiktaş’ın Yunanistan deplasmanından avantajlı dönmesini sağlayan golü kaydeden Aboubakar, haftanın 11’inde yer aldı. Aboubakar, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda da yine 11’deydi. Kamerunlu futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı forma ile çıktığı 8 Avrupa karşılaşmasında 5 gol attı.

UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın 11’inde şu isimler bulunuyor:

“Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) – Mallo (Celta Vigo), Uros Spajic (Anderlecht), Ludwig Augustinsson (Kopenhag) – Alejandro Pozuelo (Genk), Henrikh Mkhitaryan (Manchester United), Corentin Tolisso (Olympique Lyon), Ruslan Malinovskiy (Genk) – Alexandre Lacazette (Olympique Lyon), ABOUBAKAR (BEŞİKTAŞ), Mbwana Samatta (Genk).”

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