Aboubakar, Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Transferde fırtına gibi esen Fenerbahçe’yle ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de Aboubakar iddiası... Transfer döneminde flaş transferlere imza atan sarı lacivertliler'in gündemine Beşiktaş'ın eski golcüsü Aboubakar geldi iddiası ortalığı karıtırdı. Fenerbahçe'nin Beşiktaş’ın transferini gerçekleştiremediği Vincent Aboubakar için devreye girdiği öne sürüldü. PORTO İLE MASAYA OTURULACAK Fenerbahçe yönetiminin Porto ile temasa geçerek Kamerunlu golcünün şartlarını konuşmak için masaya oturacak. 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık geldiği Beşiktaş’ta 38 resmi maçta 19 gol kaydetmişti. Aziz Yıldırım, önceki akşam yaptığı açıklamada, “2 forvet alabiliriz” demişti. Aboubakar, kanatlarda da oynayabiliyor.