AB'yi şoke eden istifa

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci (Brexit) yaklaşırken ülkede sürpriz bir istifa yaşandı. İngiltere'nin AB Büyükelçisi Sir Ivan Rogers istifa etti.

Eski Başbakan David Cameron tarafından 2013'te AB Büyükelçisi olarak görevlendirilen Rogers'ın, martta başlaması beklenen Brexit sürecinde kritik bir rol üstlenmesi bekleniyordu.



Dışişleri Bakanlığı Rogers'ın istifa nedeni hakkında henüz yorum yapmadı. Ülkenin en deneyimli AB müzakerecilerinden olan Rogers'ın 2017 sonuna kadar görevde kalması planlanıyordu. İşçi Partili milletvekili Hilary Benn, istifanın 'kritik' bir zamanda geldiğini belirterek hükümete yeni bir isim seçme konusunda elini çabuk tutması çağrısı yaptı.

İSTİFADAN ÖNCE HÜKÜMETİ UYARMIŞTI

Rogers birkaç hafta önce Brexit sonrası AB ile bir ticaret anlaşmasına varılmasının on yılı bulabileceği ve buna rağmen anlaşmanın başarısız olma ihtimalinin bulunduğunu söylemişti. Rogers bakanlara yaptığı uyarıda, yapılacak ticaret anlaşmasının 2020'li yılların başlarına ya da ortalarına kadar gerçekleşemeyebileceğini ifade etmiş ve varılacak anlaşmanın diğer AB üye devletlerinin ulusal parlamentoları tarafından reddedilebileceğini belirtmişti. Başbakanlık Ofisi ise, hem Birleşik Krallık hem de Avrupa Birliği'ne uygun bir anlaşmaya varılacağına güvendiklerini ifade etmişti.