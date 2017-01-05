Açba: "Bu AKP'nin anayasa teklifidir"

MHP'de Başkanlık rejimine tepkiler büyüyor. Atila Kaya'dan sonra, Sakarya Milletvekili Zihni Açba da 'hayır' diyeceğinin sinyallerini verdi.

MHP Sakarya milletvekili Zihni Açba, referandum oylamasında 'hayır' diyeceğinin sinyallerini verdi.

T24'ten Hülya Karabağlı'ya konuşan Açba, Meclis'e sunulan anayasa değişikliği teklifinin tamamen AKP'nin istediği şekilde hazırlandığını belirtti.

AKP'nin meclise sunduğu yeni anayasa teklifi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sakarya Milletvekili Zihni Açba, "Anayasa oylamasında bu Meclis’in her üyesi kendi hür iradesiyle oy kullanacaktır. Bunun üzerine basa basa söylüyorum. Buna iktidar milletvekilleri de bana göre dahildir” dedi.



ÜZERİNE BASA BASA SÖYLÜYORUM

Anayasa oylamalarının milletvekillerinin kendi hür iradeleriyle kullandıkları oyların sonucuyla belirlendiğini ifade eden Açba, “Anayasa değişikliği oylamaları siyasi partilerin grup kararlarıyla karar verecekleri, sonucu belirleyebilecekleri bir oylama değildir. Meclis’in her üyesi kendi hür iradesiyle oy kullanacaktır. Bunun üzerine bas basa söylüyorum. Buna iktidar milletvekilleri de bana göre dahildir” dedi.

BU İKTİDAR PARTİSİNİN ANAYASA TEKLİFİDİR

Son grup toplantısında söylediği, “Bir tek 'evet' oyum vardır, onu da vereceğim” diyen Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin sözlerine dikkat çeken Açba, “Yani, şu demektir. Tamamen anayasal çerçevede anayasa değişikliği oylamalarında milletvekilleri kendi hür iradeleriyle oy kullanırlar. Bu sadece MHP için değil bütün siyasi partiler için geçerlidir” diye konuştu.

"Anayasa teklifi AKP ile ortak hazırlanmadı mı?" sorusuna Açba, “Bu iktidar partisinin AKP’nin bir anayasa değişiklik teklifi olarak Meclis’e geldi. Eğer MHP ile AKP ortaklığında bir teklifi olsaydı onun altında MHP’li milletvekillerinin de imzası olurdu. MHP milletvekillerini böyle bir teklifin altında imzası yok” yanıtı verdi.

AÇBA'NIN AÇIKLAMARI ŞÖYLE:

- Anayasa görüşmeleri başlıyor. İktidar kanadından da sizdeki firelere gönderme yapılıyor? Bizde değil MHP’ye bakın deniyor.

İktidar kanadına atfedilen bu beyanlar tamamen saçma sapan. Kimsenin MHP’nin firesinden söz etmesinin bir mantığı yok. Çünkü bu yasa teklifi Adalet ve Kalkınma Partisinin Meclis’e getirdiği bir yasa teklifidir. Bunu noktada en net ifadeyi genel başkanımız Devlet Bahçeli Bey grup toplantısında ifade etmiştir.

Benim bir oyum var ve ben o oyu kullanacağım demiştir. Yani, şu demektir. Tamamen anayasal çerçevede anayasa değişikliği oylamalarında milletvekilleri kendi hür iradeleriyle oy kullanırlar. Bu sadece MHP için değil bütün siyasi partiler için geçerlidir. Anayasa değişikliği oylamaları milletvekillerinin kendi hür iradeleriyle kullandıkları oyların sonucuyla belirlenen oylamalardır.

Siyasi partilerin grup kararlarıyla karar verecekleri, sonucu belirleyebilecekleri bir oylama değildir. Buradan baktığınız zaman sizin bahsettiğiniz benim öyle bir duyumum olmadı, belki AKP’nin kendi içindeki huzursuzluklardan kaynaklanan şeylerdir. MHP’yi çok da bağlayan bir tarafı yoktur o söylenenlerin.

MHP milletvekilleri her bir milletvekili arkadaşımız kendi hür iradesiyle bu Sayın Genel Başkanımızdan tutun kendi hür iradeleriyle kendi oylarını kullanacaktır. Bu kadar net ve açıktır MHP milletvekillerinin tavrı.

- Anayasa değişikliği AKP ve MHP ortaklığında hazırlanmadı mı?

Hayır. Şöyle bir hadise var. 2010 yılından beri TBMM’nin gündeminde olan bir Anayasa değişiklik teklifi. Kamuoyunun da bildiği gibi o dönem kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonunda 60 kadar maddenin değiştirilmesinde anlaşılmış ancak iktidar kanadının masadan kalkmasıyla o dönem kadük kalmıştı o çalışmalar.

Arkasından 1 Kasım sonrasında yeniden gündeme gelen terörle mücadele noktasında yani 7 Haziran’dan sonra artan terör oyları karşısında terörle mücadele konusunda bir takım anayasal değişikliklerin yapılması noktasında CHP, AKP ve MHP’den mini bir komisyon oluşturulmuş 7 maddelik bir değişiklik oldu. O süreçte 15 Temmuz’un bir anda ortalığı karıştırmasıyla o çalışmada kadük kaldı.

AKP KENDİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİNİ GETİRDİ

15 Temmuz sonrasında yaşanan gelişmelerde MHP olarak ülke gündeminde ortaya çıkan bir çok özellikle birlik ve bütünlüğünü tehdit eden bir çok unsurların gündeme oturmasıyla MHP bu noktanın bir aciliyet konusunu ifade etmiş ve Meclis’te özellik adı terörle anılmayan siyasi partilerin bu anayasa değişikliklerini yapması noktasında bir gayret göstermiştir. CHP bu çalışmaya katılmadı. Nihayetinde AKP kendi anayasa değişiklik teklifini hazırladı, yetki verdiği hukukçu arkadaşımız Mehmet Parsak ile AKP yetkilisi arasında bir takım görüşmeler oldu.

MHP ŞUNLARI BU ŞEKLE SOKUN DİYE MÜDAHALEDE BULUNDU

AKP kendi teklifini getirdi MHP de, bunlar, bunlar olmaz kardeşim, şunları bu şekle sokun diye müdahalede bulundu. En son noktada bu MHP’nin kabulüdür değil, AKP ‘biz bu kadarını yapabiliyoruz ancak bu kadarına bizim yetkili makamda bulunan kişiler veya yetkililerimiz bu kadarına müsaade ediyor diye bir teklif getirdiler’, MHP’de bizim söyleyeceklerimiz bundan ibaret değil, bunlar komisyonda da görüşülsün şeklinde komisyona havale edildi. Komisyonda bir takım maddeler çıkarıldı yine çıkarılması gereken eklenmesi gereken maddeler de olabilir.

MHP-AKP ORTAKLIĞINDA BİR TEKLİF OLSAYDI MHP'Lİ VEKİLLERİN DE İMZASI OLURDU

Ama bu iktidar partisinin AKP’nin bir anayasa değişiklik teklifi olarak Meclis’e geldi. Eğer MHP ile AKP ortaklığında bir teklifi olsaydı onun altında MHP’li milletvekillerinin de imzası olurdu. MHP milletvekillerini böyle bir teklifin altında imzası yok. Bu Meclis’te görüşülecek son alacağı şekle göre oylanarak milletvekillerinin kendi hür iradeleriyle oylanacak.

- Bir ortaklık yok yani? Ancak iktidar kanadından öyle bir hava yansıyor?

Hayır, şimdiye kadar kimsenin ağzından öyle bir şey çıkmadı ki. Sözü veren konuşan kişidir. Biri çıkıp da Ahmet bana şöyle söz verdi şeklinde bir beyan var mı? Şimdiye kadar duydunuz mu böyle bir şey? MHP Grubu adına biz AKP’ye ya da hükümet yetkililerine ‘şöyle bir söz verdi’ gibi bir beyan duydunuz mu şimdiye kadar.

HERKESİN GÖNLÜNDE BİR ASLAN YATIYOR

O zaman demek ki; onlar belki gönüllerinin arzusunu dile getiriyorlar. Herkesin gönlünde bir arslan yatıyor. Ama son son olarak şunu söyleyeyim, TBMM bu anayasa oylamasında bu Meclis’in her üyesi kendi hür iradesiyle oy kullanacaktır. Bunun üzerine bas basa söylüyorum. Buna iktidar milletvekilleri de bana göre dahildir. Bizim 316 milletvekilimi buna imza vermiştir evet oyu kullanacaktır şeklindeki beyanlar da bana göre Anayasa’nın ruhuna aykırı beyanlardır, geçerli beyanlar değildir.