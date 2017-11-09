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Açığa alınan polisin aracından 1 ton 272 kilogram esrar çıktı

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Açığa alınan polisin aracından 1 ton 272 kilogram esrar çıktı
Diyarbakır'da düzenlenen 3 operasyonda, yaklaşık 1 ton 272 kilogram esrar ve 40 kilogram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada, Van'dan İzmir'e eroin sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine Diyarbakır çıkışında durdurulan otomobilde yapılan aramada 40 kilogram eroin bulundu.

Gözaltına alınan araç sahibi İ.G'nin Van'ın Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışırken tahdit yasağı olan bir vatandaşı yurt dışına çıkartmaya çalıştığı gerekçesiyle açığa alınan polis memuru olduğu öğrenildi.

Kocaköy ilçesinin Gökçen köyünde de düzenlenen operasyonda 272 kilogram esrar ele geçirildi.

Ayrıca, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kentte mazot tankeri içerisinde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını bilgisine ulaşması üzerine operasyon başlattı. Durdurulan tankerin mazot tankı içerisine gizlenmiş yaklaşık bir ton esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. 

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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