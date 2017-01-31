Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunları Meclis'te

YÖK’ün talebi doğrultusunda Açık Öğretim Fakültesi bulunan üniversitelerin sınav değişikliğine gitmesini Meclis gündemine taşıyan CHPli Balbay, hükümete göndermede bulunarak "sizin 4 yanlışınız 1 doğrunuzu götürseydi, ortada doğru bir şey kalmazdı" dedi.

CHP İzmir milletvekili ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi Mustafa Ali Balbay Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) talebi doğrultusunda Açık Öğretim Fakültesi bulunan üniversitelerin sınav sisteminde değişikliğe gitmelerini Meclis gündemine taşıdı. Uygulamanın gerekçelerini soru önergesi ile Bakan İsmet Yılmaz’a sordu. Balbay, “eğitimde adaletli olun” dedi.

Balbay önergesinde şunları söyledi:

“YÖK’ün talebi doğrultusunda Açık Öğretim Fakültesi bulunan üniversiteler sınav sistemlerinde art arda değişikliklere gittiler. Artık Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin bölüm derslerinden girecekleri sınavlarda 5 şıklı soru sorulacağı ve her 4 yanlış cevabın 1 doğru cevabı sileceğini ilan ettiler. Bu uygulama üniversiteye yerleşen ve belli bir bölümün öğrencisi durumuna gelen öğrenciler arasında eşitsizlik doğurdu. Ülkemizde üç üniversitede bulunan açık öğretim fakültelerindeki öğrenci sayımız yaklaşık 3 milyonun üzerinde. Bu durum üniversite öğrenci sayımızın yüzde ellisini ilgilendiriyor. Sonuçta öğrenciler açısından büyük kaygılar yaşanmakta. Sınav sistemindeki değişikliğin, öğretim kalitesi ve başarı bakımından ne getirip ne götüreceğini de yetkililer açıklamalı.”

Balbay, ”sizin 4 yanlışınız 1 doğrunuzu götürseydi, ortada yaptığınız doğru hiçbir şey kalmazdı” değerlendirmesinde bulundu.

YGS ve LYS sınavlarında zaten uygulanan ve oradan aldıkları puanlar doğrultusunda üniversite ve bölüm tercihi yapan öğrencilerin adaletsiz bir uygulama ile karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Balbay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öğrenci üniversite sınavlarından aldığı puana göre yerleşiyor. Şimdi YÖK diyor ki aynı bölüm öğrencilerine farklı farklı sınav uygulayın. Neden? Bu doğru değil. Kaldı ki açık öğretim öğrencileri bir yandan geçim mücadelesi veriyor, bir yandan da kendi olanakları ile ders çalışıyorlar. Kimisi ders alıyor, kimisi yardımcı kaynaklar ediniyor, kimisi geçmiş sınav soruları üzerinden hazırlanıyor. Yani düzensiz ama kendilerince bir hazırlık süreci yaşıyorlar. Bakanlık uygulamanın bu öğrencilere kalite ve başarı bakımından ne getireceğini izah etmeli.”

Uygulamanın örgün ve açık öğretim öğrencileri arasında kalite, öğrenim ve başarı eşitliği sağlamayacağını ifade eden Balbay Bakan Yılmaz’dan şu sorularına yanıt istedi:

1. YGS – LYS sınavlarında uygulanan sınav sisteminin üniversiteye yerleşen bölüm öğrencilerinde de tercih edilmesinin gerekçesi nedir? Bu tercih neden sadece Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri için uygulanmaktadır?

2. Uygulama örgün öğretimdeki ve Açık Öğretim Fakültesi’ndeki aynı bölüm öğrencileri arasında bir adaletsizlik yaratmayacak mı? Aynı bölüm öğrencilerine iki farklı sınav uygulanmasının mantığı nedir? Getireceği başarı ve başarısızlığın bir akademik çalışması yapıldı mı? Sonuçları nedir?

3. Kendi olanakları ile hazırlanan açık öğretim öğrencilerine bu sınav sistemi hangi kalite ve başarıyı sağlayacaktır? Sınav sistemindeki değişikliğin açık öğretim öğrenci kaydından sonra açıklanmasının sebebi nedir?

4. Eğitim öğretimde örgün ve açık öğretim öğrencileri arasındaki kalite ve başarıyı artıracak başka çalışmalarınız var mı? Nedir?