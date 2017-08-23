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Açıköğretim hizmetleri e-Devlet Kapısı’nda

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Açıköğretim hizmetleri e-Devlet Kapısı’nda
Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, e-Devlet Kapısı, 2,5 milyona yakın öğrencisi olan Açıköğretim Sistemi hizmetlerini de sunmaya başladı.

Türksat AŞ ile Anadolu Üniversitesi arasında gerçekleştirilen iş birliği neticesinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin "Öğrenci Kayıt Bilgileri Sorgulama" hizmetiyle "Sınav Notu Sorgulama" hizmeti, e-Devlet Kapısı'ndan sunulacak.

Açıklamada, kamu hizmetlerini www.turkiye.gov.tr ve mobil uygulamayla güvenli bir şekilde kullanıcılarına ulaştıran e-Devlet Kapısı'nın, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nde kayıtlı öğrencilerin açıköğretim bürolarına gitmeden ev rahatlığında 7/24 işlem yapabilmelerini sağladığı belirtildi.

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