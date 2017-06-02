Açılımın ceremesi

Mübarek ramazan ayındayız, Müslümanlar oruçlu, namazında, niyazında...

İslam Âlemi huşu içinde ibadetini yapıyor...

Derken, önceki günlerde Irak Şam İslam Devleti adı altında terörü üstlenen vahşiler çetesi, hem Irak'ta, hem Afganistan'da yine Müslüman kanı döktü...

İki yerde bombalı araçla saldırdılar; kadın çocuk, genç ihtiyar ayırmadan oruca niyetli insanları iftara yakın hayattan kopardılar...

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Yabancıların DEAŞ adını verdiği IŞİD çetesi, bu iki bombalı saldırıyı düzenlediği sırada çoğu Ermeni kökenli, imansız ve Allahsız bölücü PKK çetesinin silahlı katilleri de Lice kırsalında askerimizle ve polisimizle çatışıyordu...

Bu bölgede bir süredir aralıklı olarak terör saldırısı yaşanıyor. Bölücü katiller çoğu kez vur-kaç uyguluyor. Saldırılarını DEAŞ gibi ramazan günlerinde yapmaları dinsiz, imansız ve Allahsız olduklarını gösteriyor...

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Birkaç gün önce hava kuvvetlerimiz Kandil'e bomba yağdırdı. Açıklamaya göre operasyon ara ara devam edecek ve Kandil tamamen bitirilecek. Haberlere bakılırsa Kandil'de pek az terörist kalmış. Kandil'den uzak alanlara dağılmışlar.

Karadeniz'de görüldüler, Doğu illerimizin kırsalına yayıldılar...

Kato Dağı'ndaki inleri de basıldı, hepsi imha edildi. Her türlü silah ve mühimmat ile "Yaşam malzemesi"ne el konuldu...

Terör bir çırpıda bitirilecek bir melanet değil. Önceleri, etkisiz hale getirilenlerin yerini yığınla kandırılmış genç alıyordu, bugün o da durduruldu; gençler dağa çıkmıyor, dolayısıyla gerilla dedikleri silahlı eleman bulmakta zorlanıyorlar...

DEAŞ da öyle, sayısal azalma halindeler. Çetenin inleri vurulup yok ediliyor...

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Terör ancak, mücadele kararlığıyla bitirilebilir. Çarşamba günü MGK, bu konuda yapılması gerekenleri ele aldı. Vurgulanan şu; mücadele, son terörist ortadan kaldırılana kadar sürecek.

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Terör milletimizin kaderi değildir. İktidar bugüne kadar çok yanlış adımlar attı. Mücadele yerine müzakere yolunu tuttu, açılım diyerek teröristi umutlandırdı. Topraklarımız üzerinde devlet kurmak ve bayrak diye paçavra dalgalandırmak için silaha sarılanlar, açılımı fırsat bilip hazırlandı...

Bugün, açılım sürecinin ceremesini çekiyoruz. İnşâllah aklımız başımıza gelmiştir!

İkinci eğitim-öğretim seferberliği

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Başbakan müjdeledi, 20 bin öğretmenin ataması yapılacak...

Sevindirici bir haber...

Ama yine zamanlama hatası yaptılar...

Öğretmen açığını kapatmak için koca kış bir şey yapmadılar, okulların kapanmasına 20 gün kala atama bekleyen 50 bin kadar öğretmen adayına umut verdiler..

Akılları neredeydi; okullar tatile girerken atama sürecine girilmesi insanlarda, yandaşlar mı atanacak acaba endişesi yaratmaz mı!

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Unutmadan, ayrıca öğretmenler için tam gün eğitim mecburiyeti geliyor. Öyle "Dersi verdim, haydi bana eyvallah" demek yok, sabahtan akşama kadar görev...

Okulları imam hatip adı taşıyan eğitim kurumları haline getirmek sevdasına gelince, o da bitmedi sürüyor...

O sevda için ilk günlerde seferberlik demişlerdi, şimdi tam gün çalışmaya da herhalde ikinci seferberlik derler!

Allah'ın emaneti

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Prof. Ahmet Emre Bilgili M. Eğitim Bakanlığı'ında görevli yedi Müsteşar Yardımcısı'ndan biriydi...

Ülkemize gelen bir Afrikalı ailenin kaçarak terk ettiği küçük çocuğunu evlât edindi. İki çocuğu vardı, üç çocuğu oldu.

Çocuğa "Adem" adı "Bilgili" soyadı verildi; çünkü, Bilgili hoca Adem'i nüfusuna geçirdi...

Hoca, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kopyası, o kadar birbirlerine benziyorlar. Adem, televizyonda Kılıçdaroğlu'nu gördüğünde şimdiki annesine "Bak babam" diye gösteriyor...

Ahmet Hoca sosyolog; gazetecilere ailenin bütün fertlerinin Adem'i sevdiğini söylerken ibretlik bir de laf ediyor:

-Adem bize Rabbimizin emanetidir...

Böylece, çocuklarını sahiplenmeyenlere de ders vermiş oluyor!

ANLAMLI SÖZLER

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SADECE ahmak yaptığı yanlıştan dönmez. (CİCERO)