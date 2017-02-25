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Açlık sınırı yükseldi!

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Açlık sınırı yükseldi!
Dört kişilik bir ailenin ‘insan onuruna yaraşır bir şekilde’ yaşaması için yapması gereken harcama tutarı yılın ilk iki ayında 229 lira arttı. Açlık sınırı 1502 TL'ye yükseldi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), “açlık ve yoksulluk sınırı” şubat ayı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 4.893 lira 74 kuruşa yükseldi.

GIDA HARCAMASI YÜZDE 1.57 ARTTI

Türk-İş’in araştırmasına göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,57 oranında artarken, son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 6,75 oldu.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, gıda enflasyonunda yılın ilk iki itibariyle artış yüzde 4,90 olurken, yıllık ortalama artış oranı yüzde 3,05 olarak hesaplandı.

“Dört kişilik bir ailenin “insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi” sağlaması için yapması gereken toplam harcama tutarı yılın ilk iki ayında 229 TL arttı ve bu tutarın 70 TL'si gıda fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı.

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