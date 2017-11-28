Açlık ve yoksulluk tuzağı 

Konuştuğum çoğu işçi kendi durumunu açıklarken ''Nefesimiz kesildi '' diyor. İnsanın içinde bulunduğu en kötü durumu izah etmesi ancak nefesimiz kesildi diyerek tarif edebilir.

2018 yılı asgari ücretin ne olacağına Aralık ayı içinde işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu karar verecek.

2018 yılı asgari ücreti tespit edilirken şu hususlar göz önünde bulundurulmalıdır:

1- TÜİK, 4 kişilik bir ailenin 2016 yılı yoksulluk sınırını 5.693 lira olarak açıkladı. Bu sınırı 2017 yılı enflasyon gerçekleşme tahmini olan yüzde 12 ve büyüme gerçekleşme tahmini olan yüzde 5.2 ile düzeltirsek 2017 yılı dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 6.708 lira eder.

2018 asgari ücret için gösterge olması gereken yoksulluk sınırı ise, 2017 yoksulluk sınırı olan 6.708 lirayı 2018 yılı enflasyon tahmini yüzde 10 ve büyüme tahmini yüzde 3.5 ile düzeltirsek 7.637 lira olur.

Bir ailede iki kişinin çalıştığını varsayarsak bu ailede her çalışanın yoksulluk sınırı 3.818 lira olur.

TÜRK-İŞ de 2017 yılı için gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını (yoksulluk sınırı) 5.030,31 TL olduğunu açıkladı.

TÜRK-İŞ'in yoksulluk sınırını da yine 2018 yılı beklenen enflasyon ve büyüme oranına göre düzeltirsek, 7.727 lira eder.

Bu şartlarda asgari ücreti 3.800 lira altında tutmak, çalışanın sürekli yoksul kalmasına rıza göstermektir.

2- 2017'de beklenen enflasyon ve büyüme oranı daha yüksek oldu. Bu nedenle 2016 asgari ücret üstüne yapılan düzeltme yetersiz kaldı.

2016 yılı asgari ücretinin 2017 yılına göre düzeltilmişi, 1.560 liradır. Uygulanan asgari ücret olan 1.404 lira ile arasında ayda 126 lira fark var. 2018 asgari ücret görüşmeleri için 2017 yılı için baz ücret 1.404 değil, 1.560 lira olmalıdır.

Bu baz ücrete göre de 2018 yıllık enflasyon ve büyüme tahminlerine göre düzeltilmiş asgari ücret alt sınırı 1.743 lira eder.

2018 yılında asgari ücretin 1.743 lira altında olması, çalışanı açlığa mahkûm etmek demektir.

3- Maliye Bakanı asgari ücret için 100 liralık desteğin kaldırılacağını söyledi. Demek ki Hükümetin niyeti, asgari ücreti 2018 yılında da düşük tutmaktır.

AKP iktidarı:

* TÜFE harcamalarının sepet içindeki payını düşürerek, işçi ve memur maaşlarında yapılan düzenlemeyi düşük tuttu ve devlet artık çalışanlara daha düşük ücret ödüyor.

Bunun içindir ki TÜİK'in açıklamasına göre, ücret ve maaşların en düşük yüzde 20'lik gelir grubundaki payı 2015 yılında yüzde 37.7 iken, 2016 yılında 2.4 yüzde puan artarak yüzde 39.7'ye yükseldi. Yani memurlar artık daha fakirdir.

* Asgari ücrette, enflasyon tahmini düşük yapılıyor, büyümeden pay verilmiyor. Asgari ücretliler giderek yoksullaşıyor.