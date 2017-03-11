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Adalardaki işgale iktidardan ses yok!

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Adalardaki işgale iktidardan ses yok!
Yunanistan’ın Türkiye’nin Ege Denizi’ndeki adalarını işgal etmesine tepkiler dinmiyor.

CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Yunanistan Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı’nın Muğla’ya bağlı Keçi adasını ziyaret etmesinin egemenlik haklarına bir saldırı olarak nitelendirileceğini kaydetti. Ege denizindeki 18 danın 13 yıldır fiilen Yunanistan’ın işgali altında olduğunu ifade eden Kara, şunları söyledi: “Yunan Cumhurbaşkanı Keçi adasını ziyaret ediyor, ardından açıklama yapıyor. Açıklamasında adaların Yunanistan sınırları içinde olduğunu savunuyor, uluslararası hukuktan ve yine aynı zamanda Avrupa hukukundan kaynaklanan egemenlik hakları olduğunu ve topraklarını sonuna kadar savunacaklarını ifade ediyor.

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Tüm bunlar olurken iktidar yetkililerinden bir açıklama gelmiyor. Adalarımız işgal ediyor, iktidar sahipleri susuyor. Yunan cumhurbaşkanı kendi adamızdan bize meydan okuyor yine ses yok. Bu topraklar için kimse sesini çıkarmıyor.
Bunun kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Bu konuda gerekenin yapılmaması, ayrıca Yunan tarafını bu konularda cesaretlendiriyor.”

Yunan heyetinin ziyaret ettiği Keçi adası başta olmak üzere şu anda diğer 18 adanın Lozan Antlaşması’na göre Türk adaları olduğunu hatırlatan Kara, bu adaların 6 millik Türk kara suları içinde yer aldığını belirtti. CHP’li Kara, “Bu konuda daha önce defalarca dikkat çekmemize rağmen AKP iktidarının hiçbir şey yapmaması kabul edilemez. Bir an önce harekete geçilmezse işgallerin meşru hale gelme tehlikesi  vardır.

Bu işgaller meşru hale gelemez, gelmemelidir” diye konuştu. Yunanistan’ın adalara gerçekleştirdiği işgallerin AKP tarafından kamuoyunun gözünden kaçırıldığına da dikkat çeken Kara, sözlerini şöyle sürdürdü: “Referandum ve Almanya krizini sürekli gündemde tutup Yunanistan’ın Türk adalarını işgal etmesini adeta kamuoyundan kaçırıyorlar.
Bir taraftan dış politikada yaşanan çelişkiler Türkiye’nin inandırıcılığını ortadan kaldırırken, diğer yandan işgaller karşısında sessiz kalınması, Türkiye’yi güçsüz duruma düşürmektedir.”

Ege adalarının işgallerine göz yumulmasının Türk Ceza Kanunu’na (TCK) göre suç olduğuna da işaret eden Kara, bu durumun AKP iktidarını hukuk karşısında da zor konuma getireceğini aktardı. CHP olarak sürekli bu konunun üzerine gittiklerini anlatan Niyazi Nefi Kara, “Bu topraklardaki egemenlik haklarımızı hiçbir şekilde ezdirmeyiz. Vatan topraklarının işgal edilmesine sessiz kalamayız, kalmayacağız. Yunan hükümeti uluslararası hukuka aykırı bir şekilde bunları gerçekleştirirken, 9 Eylül 1922 tarihinin ve Lozan Antlaşması’nın asla unutulmaması gerekir. Bunun Yunanistan’a hatırlatılması kaçınılmazdır” dedi.

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