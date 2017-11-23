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Adalet Bakanı Gül: 'Gülen için ABD'ye 7 talepname gönderildi'

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Adalet Bakanı Gül: 'Gülen için ABD'ye 7 talepname gönderildi'
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi için ABD'ye 7 talepname gönderildiğini açıkladı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, Gülen için, ABD'ye 7 iade talepnamesi gönderildiğini söyledi. 

Adalet Bakanı Gül, "Örgüt elebaşının (Fetullah Gülen) kendi ülkelerinde korunmaksızın bağımsız ve tarafsız yargıya teslim edilmesi konusundaki talebimiz, beklentimiz ve ısrarımız devam etmektedir. Bunu hem uluslararası sözleşmeler kapsamında hem de ikili anlaşmalar çerçevesinde beklemek Türk halkının hakkıdır. Bu hususta gerekli adımların atılmaması bir suçlunun korunması anlamına gelmektedir." dedi.

"ABD'YE 7 İADE TALEPNAMESİ GÖNDERİLDİ"

Gül, "Süreç içerisinde terör örgütü elebaşısı (Fetullah Gülen) hakkında ülkemizde yargılanmakta olduğu dosyalardaki deliller ve yakalama kararlarına istinaden, sonuncusu 3 Kasım 2017'de olmak üzere ABD'ye 7 adet iade talepnamesi ve 1 adet geçici tutuklama talebi gönderilmiştir." diye konuştu.

İHRAÇ EDİLEN HAKİM VE SAVCI SAYISI 3 BİN 945

Gül, FETÖ ile mücadele kapsamında ihraç edilen hakim ve savcı sayısının ise 3 bin 945 olduğunu söyledi.

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