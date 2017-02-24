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Adalet Bakanlığı Müsteşarı'ndan Nihat Doğan'a sert tepki!

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Adalet Bakanlığı Müsteşarı'ndan Nihat Doğan'a sert tepki!
FETÖ soruşturmasında yargılanan infaz koruma memurlarının adliyeye "şık" kıyafetlerle çıkarılmasını eleştirerek, "alçak gardiyanlar" ifadesini kullanan şarkıcı Nihat Doğan'a, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek'ten sert tepki geldi.

Gardiyanlara 'alçak' diyen Nihat Doğan'a müsteşardan yanıt Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, şarkıcı Nihat Doğan'ın canlı yayında infaz ve koruma memurlarına yönelik hakaret içeren sözlerine tepki gösterdi.

Müsteşar Kenan İpek yayınladığı mesaj şöyle: "Bir TV kanalında, şarkıcı olduğu söylenen ve haber programına ne için katıldığı anlaşılamayan kişinin Ceza İnfaz Personelimize yönelik Ağır hakaretler içeren sözleri, sorumluluk bilinci ve üstün görev anlayışıyla görevini yerine getiren Personelimizi derinden üzmüştür. Bu şahsın Tüm Ceza İnfaz personelimize yönelik hakaret içeren sözler sebebiyle hukuk zemininde gereğine tevessül edilecektir."

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