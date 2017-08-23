Adalet kurultayının programı belli oldu!

Adalet yürüyüşünün ardından bu kez farklı bir etkinlikle sahaya inecek olan CHP, Çanakkale'de kurultay düzenleyecek. Ana temanın yine 'Adalet' olacağı etkinliğin programı belli oldu.

CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’nün ardından 26-29 Ağustos tarihlerinde Çanakkale’de gerçekleştireceği ‘Adalet Kurultayı’na sayılı günler kaldı. Kurultayın yapılacağı Gelibolu Yarımadası’ndaki Çanakkale Savaşları’nın geçtiği Kabatepe’de hazırlıklar sürerken, Ankara’da da program ve isimler netleşmeye başlıyor. Kurultay programı Çanakkale Şehitleri Abidesi ziyaretle başlayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun her gün yapacağı kısa bir konuşmanın ardından panellere geçilecek.

Cumhuriyet'in haberine göre ilk gün Çanakkale Şehitleri Abidesi ziyaret edilecek. Saat 09.00’da “Mahkemede Adalet”in tartışılacağı ilk panelde “Yargı Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı”, “Yargının Siyasallaşması”, “Kumpas Davaları ve Yargıya Erişim Hakkı” ve “Adil Bir Yargılama için Acil Eylem Planı” konuları masaya yatırılacak.

Turgut Kazan’ın yöneteceği panelde, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, avukat Celal Ülgen, Mustafa Karadağ, Yargıçlar Sendikası Başkanı Mehmet Ali Kulat konuşacak. İlk günün ikinci panel başlığı ise “Yaşamda Adalet” olacak. “Huzur İçinde Bir Arada Yaşam”, “Toplumsal Huzuru İnşa Etmenin Yolları”, “Terörü Nasıl Yeneriz”, “Toplumsal Ayrışmayı Ortadan Kaldırma Yolları” konularındaki paneli Rıza Türmen yönetecek. Gazeteci yazar Levent Gültekin, AKUT Onursal Başkanı Nasuh Mahruki, Türk Boyları Konfederasyonu Başkanı Durhasan Koca, Prof. Dr. Sencer İmer konuşacak.

İKİNCİ GÜN YÜRÜYÜŞ

Büyük Taaruz’un yıldönümünden bir gün sonra, kurultayın ikinci gününde saat 06.00’da 57. Alay yürüyüş yolundan Conkbayırı’na yaklaşık 4 kilometre yürünecek. İkinci günün ilk panel başlığı “Seçimde Adalet” olacak. Mehmet Hamidi Yakupoğlu’nun yöneteceği panelde, “Geçmişten Günümüze Seçim Adaleti”, “Kampanya Adaleti”, “Kamu Kaynakları ve Medyanın Kullanımı”, “Seçim Güvenliği”, “Mühürsüz Seçim”, “Temsilde Adalet, Seçim Sistemi ve Siyasi Parti Düzeni”, “Adil Bir Seçim için Acil Eylem Planı” konuları masaya yatırılacak. TESAV Başkanı Erol Tuncer, Prof. Dr. Fethi Açıkel, Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ve Oy ve Ötesi’nden Melek Demir konuşacak. İkinci günün ikinci paneli “İnançta Adalet” konusunda olacak. AKP kurucularından Fatma Bostancı Ünsal, kayyım öncesi Mazlum Der Başkanı Faruk Ünsal, gazetemiz yazarı Tayfun Atay, İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık ve Alevi dernekleri temsilcileri konuşacak.

SON GÜN 'MEDYA'

Kurultayın üçüncü gününde “Geçimde Adalet” ve “Eğitimde Adalet” panelleri gerçekleşecek. Son günde ise “Devlette ve medyada adalet” panelleri yapılacak. Medyada Adalet Paneli’nde “Medya Üzerindeki Baskılar ve Sansür”, “Medya-İktidar”, “Medya - Muhalefet İlişkisi”, “Tutuklu ve İşsiz Gazeteciler”, “Tek Yanlı Yayınlar”, “Devlet Yayıncılığı”, “Medya ve Demokrasi İlişkisi” konularındaki oturumu Oktay Ekşi yönetecek. Ahmet Takan, Prof. Dr. Doğan Tılıç, Milli Gazete’den Mustafa Kurdaş ve Cumhuriyet Gazetesi'nden Musa Kart konuşacak.