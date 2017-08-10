Adalet Kurultayı'nın yeri ve tarihi netleşti

Çanakkale'de CHP tarafından düzenlenecek Adalet Kurultayı'nın yapılacağı yer Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere Kamp Alanı olarak kesinleşti.

CHP Çanakkale milletvekilleri Muharrem Erkek ve Bülent Öz, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan ve Gelibolu Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Özacar’ın eşlik ettiği, CHP Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl ile Seyit Torun, 26-30 Ağustos 2017 arasında gerçekleşecek olan Adalet Kurultayı’nın yapılacağı Eceabat İlçesine bağlı Kocadere Kamp alanını gezerek incelemelerde bulundu.

“26 AĞUSTOS’TA BAŞLAYACAK”

Konuyla ilgili bilgi veren Milletvekili Muharrem Erkek, Adalet Kurultayı için hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

Erkek,şöyle dedi: “26 Ağustos sabahı program başlayacak ve 4 gün paneller ve farklı etkinliklerle yaşamın her alanı için adalet vurgusu yapılacak. Kocadere Kamp Alanı’nda, doğal ve tarihi bir alanda kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Türkiye’ye ve tüm dünyaya bu kurultaydan barış ve adalet mesajları vereceğiz. Genel Başkan Yardımcılarımız Tekin Bingöl ve Seyit Torun ile birlikte gerekli incelemeleri yaptık. Kurultay boyunca kamp alanında kalacağız. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da burada kalacak. Katılımcılar karavan ve çadırlarda konaklayacak. Paneller açık havada olacak. Bu kurultay ile birlikte niçin adalet arıyoruz bunları tartışacağız, somutlaştıracağız ve önemli bir sonuç bildirgesi çıkacak.”

57. ALAY YÜRÜYÜŞÜ’NÜN BAŞLANGIÇ NOKTASI

Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Kocadere Kamp Alanı, Çanakkale Savaşları’nı anma etkinlikleri kapsamında her yıl 25 Nisan sabahı düzenlenen 57. Alay Yürüyüşünün kamp ve başlangıç noktası olarak kullanılıyor.