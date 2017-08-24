Adalet Sarayı'nda silahlı saldırı

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda görülün cinayet davasının çıkışında bir kişi adliyede silahla vurularak ağır yaralandı.

Anadolu Adalet Sarayı'nda görülen bir dava sırasında taraflar arasında adliye koridorunda tartışma çıktı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, taraflar adliye dışına çıkarıldı. Bir araçtan gruba ateş açıldı. 2 yaralı olduğu öğrenildi.