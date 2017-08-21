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Adalet Yürüyüşü'nün bilinmeyen fotoğrafları

Adalet Yürüyüşü'nün bilinmeyen fotoğrafları 1
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara Güvenpark'tan başlattığı Adalet Yürüyüşünün bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı.
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Yeni Çağ Gazetesi
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