Adalette 'hedef süre' dönemi

Dava ve soruşturmaların ne zaman biteceğinin önceden bilineceği 'hedef süre' uygulaması başlıyor.

Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan, dava ve soruşturmaların ne zaman biteceğinin önceden bilineceği 'hedef süre' uygulaması, 1 Eylül'de başlayacak.

Hedef süreler, soruşturma işlemlerinde suç şüphesinin yetkili mercilerce öğrenildiği, ceza mahkemelerinde iddianamenin kabul edildiği, hukuk, idare ve vergi mahkemelerinde davanın esas kaydının yapıldığı andan itibaren başlayacak.

Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde dosyanın daireye geldiği tarihte başlayacak hedef süre, soruşturma evresinde soruşturmayı bitiren kararla kovuşturma veya yargılamalarda da gerekçeli kararın yazımıyla son bulacak.

Savcılık aşamasında başvuru halinde süre bildirilecek. Ceza mahkemelerinde sanıklara iddianame ekinde, şikayetçi ve mağdura duruşma gününü bildiren çağrı kağıdıyla süreler hakkında bilgi verilecek.

Hukuk mahkemelerinde ise hedef süre, davacıya dava açılırken verilen tevzi formunda, davalıya dava dilekçesi ekinde bildirilecek.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Yargılamaya ilişkin olarak ilgililere verilecek tevzi formlarında veya yapılacak bildirimlerde, "Belirtilen sürede soruşturmanın/yargılamanın sonuçlandırılması hedeflenmekte olup, bu hedefin gerçekleştirilmesinde tarafların ve avukatların katkı ve desteği büyük önem arz etmektedir. Taraflardan kaynaklanan sebeplerle meydana gelen gecikmelerin hedef sürenin hesabında dikkate alınmadığı da göz önünde bulundurularak, bu hususlara hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz." notu yer alacak.

Böylece tarafların ve avukatların yargılamaların kısa sürede tamamlanmasına katkı sunmaları, yargılamalara daha etkin katılmaları sağlanacak.

Soruşturma, kovuşturma veya yargılamanın hedef sürede tamamlanması hakim ve cumhuriyet savcılarının performanslarının değerlendirilmesinde dikkate alınacak.

SÜRELER NASIL OLACAK?

Hedef sürelerle ilgili örneklere bakıldığında, kasten öldürme suçundan bir soruşturma en geç 150 gün, dava ise 390 gün içinde tamamlanacak.

Savcılar, cinsel saldırı suçunda 120, nitelikli dolandırıcılıkta 365, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal veya ticaretinde ise 150 gün içinde soruşturmayı tamamlayacak. Bu suçların yargılama süreleri en fazla 390 gün olacak.

Çekişmeli boşanma davalarının ise 450 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

Öte yandan, 1 Eylül'den itibaren 10 gün içerisinde hedef süreler Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla yönetmelik hükümlerine göre ilan edilecek. Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri ile Cumhuriyet başsavcılıklarınca uygulanacak hedef süreler ise 1 Eylül 2017 tarihten itibaren 2 yıl içinde belirlenerek ilan edilecek.