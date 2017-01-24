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Adana adliyesinde silah sesleri: yaralılar var!

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Adana adliyesinde silah sesleri: yaralılar var!
Adana'da adliye yanındaki parkta kuzenler arasında çıkan silahlı çatışmada 2'si ağır 4 kişi yaralandı, polis havaya ateş açınca çevrede büyük bir panik yaşandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Adana Adliye Binası yanında bulunan İnönü Parkı’nda meydana geldi. Amca çocukları oldukları öğrenilen 2 grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Parkta bulunan vatandaşlar panikle kaçışmaya başlarken bölgede bulunan polis ekipleri olaya müdahale etti.

Havaya silahla ateş açan polis çatışan tarafları yakaladı. Çıkan çatışmada 2’si ağır olmak üzere 4 kişi vücutlarına isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken şüpheliler gözaltına alındı. 

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