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Adana merkezli 6 ilde terör operasyonu

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Adana merkezli 6 ilde terör operasyonu
Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonunda 19 PKK'lı gözaltına alındı.

Adana merkezli 6 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda araların da kadınların bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, Adıyaman, Bursa ve Batman'da sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi.Asayiş ve Özel Harekat şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de destek verdiği operasyonda, direniş gösterilebileceği değerlendirilen evlerdeki demir kapılar koçbaşlarıyla kırılarak içeri girildi.

Evlerde yapılan aramalarda aralarında kadınların da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçerildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, operasyonun devam ettiği bildirildi.

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