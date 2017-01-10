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Adana merkezli bin polisle uyuşturucu operasyonu

Adana merkezli bin polisle uyuşturucu operasyonu
Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.
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