Bugünkü YENİÇAĞ »

Adana'da bin polisle dev operasyon

»
Adana'da bin polisle dev operasyon
Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bin polisle 57 adrese eş zamanlı operasyon başlattı. 

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyona özel harekat ve helikopterle havadan destek verilirken, narkotik köpekleri evlerin içinde arama yaptı. Operasyonda toplam 40 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 1 ton 157 kilo esrar maddesi ele geçirildi. 

Zanlılar gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlılar daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Reina'da saldırganı tekmeleyen konuştuReina'da saldırganı tekmeleyen konuştuBahçelievler'de yangın: 2 ölüBahçelievler'de yangın: 2 ölüTürkiye'nin ilk keçi sperm bankası: TekebankTürkiye'nin ilk keçi sperm bankası: TekebankTHY uçuşlara başladı!THY uçuşlara başladı!Adana'da bin polisle dev operasyonAdana'da bin polisle dev operasyonGünün Ulusal Gazete ManşetleriGünün Ulusal Gazete ManşetleriIŞİD'in kaçırdığı askerlerden acı haberIŞİD'in kaçırdığı askerlerden acı haberReferandumda 'evet' oyu vereceğim!Referandumda 'evet' oyu vereceğim!İzmir Adliyesi'ni basan da mı "karşıt görüşlü"İzmir Adliyesi'ni basan da mı "karşıt görüşlü"Vatandaşın itirazını bu kez dinleyin bariVatandaşın itirazını bu kez dinleyin bari
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti