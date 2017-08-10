Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

Adana'da "bunlar da anne baba mı?" cinayeti

Adana'da "bunlar da anne baba mı?" cinayeti
Adana'da kız kardeşlerinin doğum gününü kutlamak için buluşan 24 yaşındaki Ahmet Uludağ’ın, kardeşi 22 yaşındaki Muhammet Uludağ’ı, ’Bunlar da anne baba mı?’ sözüne sinirlendiği için öldürdüğü iddia edildi.
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Adana'da "bunlar da anne baba mı?" cinayeti
Adana'da "bunlar da anne baba mı?" cinayeti
Bakan'dan bayram tatili açıklaması
Bakan'dan bayram tatili açıklaması
Türkiye'de sözde "Bağımsız Kürdistan" için referandum çalışması yapılıyor!
Türkiye'de sözde "Bağımsız Kürdistan" için referandum çalışması yapılıyor!
Rus askeri jetlerinden ABD'de alçak uçuş
Rus askeri jetlerinden ABD'de alçak uçuş
Sürmene'deki orman yangının ardından bölgede yeni yapılar ortaya çıktı
Sürmene'deki orman yangının ardından bölgede yeni yapılar ortaya çıktı
Erbil Başkonsolosu sözde bayrağın önünde!
Erbil Başkonsolosu sözde bayrağın önünde!
Erdoğan'dan itiraf: Gerilemenin sebebi bazı hatalarımızdır
Erdoğan'dan itiraf: Gerilemenin sebebi bazı hatalarımızdır
CHP belgeyi gösterdi: "Bunu açıklayın!"
CHP belgeyi gösterdi: "Bunu açıklayın!"
Bozdağ'dan, Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Bozdağ'dan, Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Kazdağları'nda kundak şüphesi
Kazdağları'nda kundak şüphesi
Liseli kızların kan donduran kavgası
Liseli kızların kan donduran kavgası
'Pazarcı teyze'yi gelini yakmış
'Pazarcı teyze'yi gelini yakmış
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti