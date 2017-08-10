Adana'da "bunlar da anne baba mı?" cinayeti

Adana'da kız kardeşlerinin doğum gününü kutlamak için buluşan 24 yaşındaki Ahmet Uludağ’ın, kardeşi 22 yaşındaki Muhammet Uludağ’ı, ’Bunlar da anne baba mı?’ sözüne sinirlendiği için öldürdüğü iddia edildi.