Adana'da İHA düştü

Adana’nın Ceyhan ilçesine insansız hava aracı (İHA) düştü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen ilk bilgilere göre, Ceyhan ilçesine bağlı Çokçapınar Mahallesi sınırları içerisine insansız hava aracı düştü. Çıkan gürültü üzerine vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler inceleme başlatırken, insansız hava aracının nereye ait olduğu araştırılıyor.