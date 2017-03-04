04 Mart 2017 Cumartesi 19:14
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Adana'da ilkokul öğrencilerine "Atatürk mü Erdoğan mı?" diye sordular
Adana'da ilkokul öğrencilerine "Atatürk mü Erdoğan mı?" diye sordular
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Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
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