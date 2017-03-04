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Adana'da ilkokul öğrencilerine "Atatürk mü Erdoğan mı?" diye sordular

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Adana'da ilkokul öğrencilerine "Atatürk mü Erdoğan mı?" diye sordular
Adana'da bir okulda, müfettişler ve rehberlik öğretmeni ilkokul birinci sınıf öğrencilerine "Atatürk mü, Erdoğan mı?" diye sordu. Durumu öğrenen veliler savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

İddiaya göre Adana'da bir okulda, müfettişler ve rehberlik öğretmeni ilkokul öğrencilerine hükümet ve Atatürk'le ilgili siyasi sorular sordu.

Müfettişin ve öğretmenlerin öğrencilere Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk ve ayakkabı kutularıyla ilgili sorular sorduklarını iddia eden veliler, durumu savcılığa taşıyacaklarını söyledi.

ATATÜRK MÜ, ERDOĞAN MI?

Konuyla ilgili açıklama yapan bir veli, "Çocuklarımıza; 'okulda Başbakan'a karşı herhangi bir konuşma oluyor mu? Evde Başbakan'a karşı bir konuşma oluyor mu? Ayakkabı kutuları hakkında konuşma oluyor mu? Herhangi bir partiye gidiyor musunuz? Ne gibi şeyler yapıyorsunuz? Atatürk'ü mü seviyorsun, Erdoğan'ı mı seviyorsun?' şeklinde sorular soruyorlar. Biz şimdi listeleri almaya çalışıyoruz. Bu listeleri aldığımızda savcılığa gideceğiz. 

Benim kendi düşüncem; ilkokul 1 çocuğunu rehberlikçi ile birlikte bile olsa, bir müffettişle beraber bir odaya alıp ifade verirmiş gibi, konuşturup, sorular sorup ondan sonra da 'ailene söyleme, sakın kimseye söyleme' diye geri döndürülmesi bizim en büyük tepkimiz" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Adana'da yaşanan olaya sosyal medyadan da tepki yağdı. İlkokul öğrencilerine siyasi ve kutuplaştırma yaratan sorular sorulmasına tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, yaşanan hadiseyi 'çocuk istismarı' olarak nitelendirdi.

İşte o tepkilerden bazıları:

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