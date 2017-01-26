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Adana'da kalaşnikoflu infaz

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Adana'da kalaşnikoflu infaz
Adana'nın Yüreğir ilçesi Alihocalı mahallesi mezarlığında kalaşnikofla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu.

Olay, Yüreğir ilçesindeki Alihocalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde mezarlığa gelen vatandaşlar 01 ERG 36 plakalı otomobilin şoför koltuğunda bir, aracın çevresinde ise 2 kişiye ait ceset gördü.

KALAŞNİKOFLA VURMUŞLAR

Vatandaşların ihbarı üzerine mezarlığa gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde 3 kişinin Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve tabancayla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

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