Adana'da kalaşnikoflu infaz

Adana'nın Yüreğir ilçesi Alihocalı mahallesi mezarlığında kalaşnikofla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu.

Olay, Yüreğir ilçesindeki Alihocalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde mezarlığa gelen vatandaşlar 01 ERG 36 plakalı otomobilin şoför koltuğunda bir, aracın çevresinde ise 2 kişiye ait ceset gördü.

KALAŞNİKOFLA VURMUŞLAR

Vatandaşların ihbarı üzerine mezarlığa gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde 3 kişinin Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve tabancayla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.