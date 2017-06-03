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Adana'da nefes kesen operasyon

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Adana'da nefes kesen operasyon
Adana'da özel harekat polisleri desteğiyle şafak vakti 500 polisle kent merkezindeki 47 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenerek, 15 kişi gözaltına alındı.

Adana polisi, uyuşturucu satıcılarından teröre ve aranan kişilere yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Kentte bugün de belirlenen adreslere özel harekat polisleri desteğiyle şafak operasyonu düzenlendive 15 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 500 polisle kent merkezinde 47 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Çalışmalara, Uyuşturucuyla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terör ile Özel Harekat Şube Müdürlükleri ekiplerinin de destek verdi.

Operasyonda, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, güvenin kötüye kullanılması, kumar için yer ve imkan sağlama, mala zarar verme, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma ile resmi belgede sahtecilik" suçlarından farklı cezalarla aranan 15 kişi gözaltına alındı.

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