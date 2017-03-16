Adana'da, PKK'ya operasyon

Adana polisinin iki gündür üst üste yaptığı terör operasyonlarında aralarında 8 kadınında bulunduğu 36 kişiyi gözaltına alırken, iki günde toplam gözaltı sayısı 74 oldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi (KOM), Narkotim (NTP) ve İlçe asayiş ekiplerince, terör örgütü PKK’ya çok sayıda polisle daha önceden belirlenen adreslere eş zaman operasyon düzenlendi. Operasyonda Özel Hareket ve polis helikopteri havadan destek verdi.

‘36 KİŞİYE GÖZALTI’

Baskın düzenlenen yerlerde, mahalleye önce zırhlı araçlar ve ellerinde uzun namlulu silahlarıyla öze hareket ekipleri girip geniş güvenlik önlemi alırken, ardından da koçbaşlarıyla kapıları kırılarak söz konusu evlere girildi. Evleri didik didik arayan polis, çok sayıda örgütsel döküman ele geçirdi. Düzenlenen operasyonda aralarında 8 kadınında bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı. Gözaltıa alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimine getirildi. Şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.