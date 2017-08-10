Adana'da yağ fabrikasında patlama

Adana' nın Ceyhan ilçesinde bir yağ fabrikasında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı.

Adana'nın Ceyhan İlçesi'ndeki bir yağ fabrikasında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı.

İlçede daha önce Çukobirlik'e ait olan daha sonra Aram Yağ Fabrikası olarak hizmet vermeye başlayan üretim tesisinde saat 10.30 sıralarında ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından patlama meydana geldi. Olayda 3 çocuk babası ustabaşı 50 yaşındaki Emre Özel yaşamını yitirirken, 1 işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yaralı işçi ve yaşamını yitiren Emre Özel'in cesedini bulunduğu yerden çıkardı. Gazdan etkilenen işçilere de ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

Polis ve itfaiyenin başlattığı soruşturma sürüyor.